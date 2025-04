Câmara de Figueirópolis revoluciona gestão com implantação de sistema 100% digital

Por Redação

A Câmara Municipal de Figueirópolis, dá um passo significativo na modernização da administração pública ao implantar um sistema de protocolo, processos e documentos 100% digitais. Com a recente aquisição do sistema Kit Público Online, a Câmara estabelece um novo padrão de eficiência, transparência e compromisso ambiental na gestão legislativa.

A nova ferramenta transforma todos os trâmites internos da Casa, incluindo memorandos, projetos de lei, requerimentos e portarias, que agora serão realizados exclusivamente de forma digital. Além disso, o sistema permite a assinatura eletrônica e o acesso remoto por meio de qualquer dispositivo com conexão à internet, promovendo uma significativa agilidade no trabalho e desburocratizando as rotinas administrativas.

O vereador e presidente, Sanderley Ramos, destaca a importância da inovação. “Essa mudança não só otimiza o tempo dos vereadores e servidores, mas também contribui para uma redução considerável no consumo de papel, tinta, transporte e espaço físico, reafirmando o compromisso da nossa gestão com a transparência, eficiência e sustentabilidade”, afirmou.

Além dos benefícios internos, a implementação do sistema traz uma Câmara mais acessível à população. Com apenas alguns cliques, cidadãos podem acompanhar normas, projetos, documentos públicos e outros serviços legislativos, fortalecendo o controle social e a transparência institucional. “Estamos dando um salto histórico. A Câmara de Figueirópolis entra definitivamente na era digital com responsabilidade, respeito ao erário e sensibilidade humana. É um avanço que valoriza o servidor, facilita o dia a dia do cidadão e coloca a nossa cidade em destaque no cenário da modernização pública”, completou o vereador Sanderley Ramos.

Figueirópolis demonstra que é possível evoluir, economizar, preservar o meio ambiente e oferecer um serviço mais eficiente à sociedade. Com esta ação pioneira, a Câmara Municipal se consolida como uma referência em gestão responsável e inovação, provando que a transformação digital no setor público não é apenas uma tendência, mas uma necessidade urgente e um compromisso com o futuro.