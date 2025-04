Câmara Municipal de Araguaína é a terceira do Brasil a adotar sistema de inteligência artificial em processos legislativos

Projeto administrativo é de autoria do presidente Max Fleury e auxilia parlamentares e servidores nos trabalhos legislativos.

por Redação

A Câmara Municipal de Araguaína tornou-se a primeira da região Norte e a terceira do Brasil a implementar um sistema de inteligência artificial voltado aos processos legislativos. A nova ferramenta, desenvolvida com a tecnologia Govsys, foi oficialmente lançada durante a sessão ordinária desta terça-feira (15/4).

O projeto é uma iniciativa administrativa do presidente da Casa, vereador Max Fleury, e foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares. A medida visa modernizar as atividades legislativas, oferecendo suporte técnico na elaboração de projetos de lei, pareceres e demais proposituras, além de otimizar o fluxo de trabalho e garantir maior agilidade nos trâmites internos.

Com a adoção da tecnologia, Araguaína se posiciona como pioneira na tramitação 100% eletrônica de matérias legislativas na região Norte, promovendo mais transparência, eficiência e economia no serviço público. No país, apenas algumas Câmaras Municipais da região Sul já utilizam o sistema — sendo Gramado (RS) a primeira a implantá-lo, em fevereiro deste ano e este mês, São Leopoldo também no Rio Grande do Sul, implantou o sistema.

Para o presidente Max Fleury, a inovação representa um avanço significativo na atuação da Casa Legislativa. “Esse sistema vem para auxiliar vereadores e servidores. É uma ferramenta de apoio que torna a nossa Câmara mais moderna e transparente, e nos ajuda a apresentar proposituras ainda melhores para a nossa população”, destacou.

A ferramenta foi treinada com base nas legislações municipais, como a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Câmara, além de abranger normas estaduais e federais. Com isso, é possível realizar análises mais precisas e aplicar filtros eficazes contra ilegalidades ou inconstitucionalidades — sempre com a devida supervisão dos servidores responsáveis pela operação do sistema.