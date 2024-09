da redação

O candidato a vereador pelo Republicanos, Professor Sylvio, anunciou sua saída do palanque do candidato a prefeito Eduardo Fortes para declarar apoio à candidatura de Josi Nunes. A decisão foi comemorada pela prefeita Josi Nunes nesta segunda-feira durante um evento com profissionais do esporte. “A decisão dele mostra que nosso projeto está no caminho certo, dialogando com quem quer o melhor para Gurupi”, afirmou Josi.