Candidatos a prefeito de Gurupi anunciam horários e locais de votação; confira as recomendações para um dia de eleições limpo e seguro

Por Wesley Silas

Na manhã do dia de eleições em Gurupi, os três candidatos à prefeitura organizaram seus horários de votação com intervalos de 45 minutos entre si, iniciando às 9 horas.

A candidata à reeleição, Josi Nunes (UB) começará o dia de votação às 9 horas no Colégio Presbiteriano de Gurupi, situado na Rua 06. Em seguida, o deputado Eduardo Forte, também candidato a prefeito, marcará presença às 9h30 no Colégio Positivo. Por fim, o candidato Cristiano Pisoni (PSDB) exercerá seu voto às 9h45 no Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

As autoridades e organizadores do pleito reforçam a importância de manter um ambiente limpo e seguro durante o dia das eleições, lembrando a todos sobre os cuidados necessários para evitar a prática de boca de urna e o descarte inadequado de materiais de campanha. A colaboração dos eleitores e das equipes das campanhas será importante para assegurar que o processo eleitoral transcorra de forma tranquila e ordeira, respeitando as normas estabelecidas para o dia, pois não haverá Lei Seca, conforme noticiou o Portal AtitudeTO.