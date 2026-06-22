Caravana liderada por Vicentinho Júnior, Amélio Cayres e Alexandre Guimarães percorre 13 municípios do meio norte tocantinense

Da Redação O pré-candidato a governador do Tocantins, deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), e o pré-candidato a vice-governador, deputado estadual Amélio Cayres (MDB), encerraram neste domingo (21) uma série de reuniões políticas em 13 cidades do meio norte do estado. A agenda teve início na quinta-feira (18) e contou com a participação do pré-candidato ao Senado, deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).

Objetivo da caravana

A programação foi estruturada para ouvir demandas da população e consolidar o apoio de vereadores e lideranças locais em torno do projeto político do grupo. A estratégia é comum em períodos pré-eleitorais: percorrer as bases, reforçar alianças e calibrar o discurso a partir das reivindicações regionais.

Municípios visitados

A caravana passou por Abreulândia, Dois Irmãos do Tocantins, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Colméia, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina, Pau D’Arco, Palmeirante, Santa Maria do Tocantins, Pedro Afonso e Ananás.

Discurso de campanha

Amélio Cayres defendeu o contato direto com a população como marca de sua trajetória. “Quem mais conhece o Tocantins são os líderes que estão na ponta, na porta da casa de cada cidadão ouvindo as demandas”, afirmou. O discurso reforça a narrativa de proximidade com o eleitorado, elemento central na construção das candidaturas majoritárias.

Demandas locais

Nos encontros, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, produtores rurais e moradores apresentaram reivindicações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico e geração de empregos. O acúmulo dessas demandas servirá de base para a elaboração do programa de governo da chapa.

Ampliar visibilidade fora dos grandes centros