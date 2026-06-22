Caravana liderada por Vicentinho Júnior, Amélio Cayres e Alexandre Guimarães percorre 13 municípios do meio norte tocantinense

Da Redação
O pré-candidato a governador do Tocantins, deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), e o pré-candidato a vice-governador, deputado estadual Amélio Cayres (MDB), encerraram neste domingo (21) uma série de reuniões políticas em 13 cidades do meio norte do estado. A agenda teve início na quinta-feira (18) e contou com a participação do pré-candidato ao Senado, deputado federal Alexandre Guimarães (MDB).
A programação foi estruturada para ouvir demandas da população e consolidar o apoio de vereadores e lideranças locais em torno do projeto político do grupo. A estratégia é comum em períodos pré-eleitorais: percorrer as bases, reforçar alianças e calibrar o discurso a partir das reivindicações regionais.
Municípios visitados
A caravana passou por Abreulândia, Dois Irmãos do Tocantins, Guaraí, Itaporã do Tocantins, Colméia, Pequizeiro, Couto Magalhães, Juarina, Pau D’Arco, Palmeirante, Santa Maria do Tocantins, Pedro Afonso e Ananás.
Discurso de campanha
Amélio Cayres defendeu o contato direto com a população como marca de sua trajetória.
“Quem mais conhece o Tocantins são os líderes que estão na ponta, na porta da casa de cada cidadão ouvindo as demandas”, afirmou. O discurso reforça a narrativa de proximidade com o eleitorado, elemento central na construção das candidaturas majoritárias.
Demandas locais
Nos encontros, prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, produtores rurais e moradores apresentaram reivindicações nas áreas de infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico e geração de empregos. O acúmulo dessas demandas servirá de base para a elaboração do programa de governo da chapa.
Ampliar visibilidade fora dos grandes centros
A movimentação do grupo majoritário pelo interior ocorre em um momento em que as pré-candidaturas ao Executivo estadual buscam ampliar visibilidade fora dos grandes centros. O fato de o roteiro ter se concentrado no meio norte indica uma aposta em regiões onde a presença institucional dos pré-candidatos — especialmente de Vicentinho Júnior e Alexandre Guimarães — ainda precisa ser consolidada eleitoralmente. O êxito dessas investidas dependerá menos do número de cidades percorridas e mais da capacidade de traduzir as demandas locais em propostas viáveis dentro do plano de governo.