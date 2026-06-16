Carlesse mantém pré-candidatura e muda foco da disputa para a Assembleia Legislativa

Por Wesley Silas

O ex-governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSD), confirmou em entrevista exclusiva ao Portal Atitude que mantém sua participação no pleito eleitoral, alterando o objetivo de sua pré-candidatura. Após anunciar a desistência da disputa ao Senado Federal devido à inviabilidade do projeto político inicial, Carlesse recuou para concorrer a uma vaga de deputado estadual, cargo pelo qual iniciou sua trajetória no Legislativo tocantinense e que o levou à presidência da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e, posteriormente, ao Palácio Araguaia.

Reconfiguração de rota política

O ex-governador esclareceu que o comunicado anterior sobre sua saída da corrida ao Senado foi interpretado de forma equivocada por setores do cenário político. Segundo o pré-candidato, o recuo estratégico ocorreu estritamente em função das atuais conjecturas partidárias e de coligação, que inviabilizaram a viabilidade de sua postulação majoritária neste momento.

Fortalecimento do PSD na Aleto

A mudança de posicionamento visa preencher espaço na chapa proporcional do PSD. Carlesse afirmou que sua presença na disputa para deputado estadual tem como meta elevar o quociente eleitoral do partido e ampliar a bancada na Aleto, projetando a conquista de até três cadeiras. A nominata da legenda conta com nomes de relevância regional, como os deputados Dr. Luciano, Gutierres Torquato, Mantoan; além de lideranças como César Halum e o Coronel Silva Neto.

Cenário eleitoral no Sul e Sudeste do Tocantins

A entrada de Mauro Carlesse na disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa altera de forma significativa a correlação de forças nas regiões Sul e Sudeste do Tocantins, bases históricas de sua trajetória política.

A presença de um ex-governador na disputa proporcional intensifica a concorrência direta por votos em municípios, elevando o sarrafo eleitoral para os demais candidatos locais. Esse movimento tende a pulverizar os votos de legenda e a forçar uma readequação nas estratégias de campanha dos concorrentes, consolidando o Sul do estado como um dos principais epicentros de tensionamento e disputa acirrada no pleito legislativo.