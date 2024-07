Carregado nos braços do povo, Ronivon afirma que Porto Nacional avançou nos últimos três anos

da redação

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, e o vice-prefeito, Joaquim do Luzimangues, ambos do União Brasil, foram oficializados candidatos à reeleição nos respectivos cargos nesta terça-feira (30), durante convenção partidária.

A aliança que sustenta a chapa conta com 11 partidos (União Brasil, PRD, PT, PV, PCdoB, PSDB, MDB, Rede, PRTB, PSD e Agir) e 93 candidatos a vereador. Durante os três anos e meio de gestão, Ronivon disse que Porto Nacional avançou em todas as áreas, com uma verdadeira transformação da cidade, incluindo conquistas na saúde, na educação e na infraestrutura.

“Nosso município avançou muito nesses três anos e meio e tenho certeza que é possível fazer ainda muito mais pela nossa população” destacou o prefeito.