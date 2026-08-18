Célio Moura deixa disputa por vaga na Câmara e aponta divergências dentro do PT no Tocantins

da redação

O ex-deputado federal Célio Moura (PT) retirou sua candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026. Em carta divulgada à militância, o petista afirmou que a decisão foi motivada principalmente pela necessidade de acompanhar a esposa, que enfrenta tratamento de saúde, além das limitações físicas decorrentes de um acidente sofrido em 2021. Moura avaliou que, diante do momento familiar, não teria as condições necessárias para conduzir uma campanha com a dedicação exigida.

Ao anunciar a saída da disputa, porém, Célio Moura também fez críticas ao ambiente interno do PT no Tocantins, demonstrando insatisfação com o que considera conflitos, isolamento e afastamento de princípios históricos da legenda. Apesar das divergências, o ex-parlamentar reafirmou apoio ao presidente Lula e deixou claro que a decisão não representa uma despedida da política. A retirada representa uma baixa importante para a nominata petista, já que Célio era considerado um dos nomes prioritários do partido para a disputa federal no Estado.