Célio Moura (PT)) desiste de candidatura à Prefeitura de Araguaína

Por Wesley Silas

Em uma nota pública divulgada nesta terça-feira, 13, o ex-deputado federal Célio Alves de Moura, filiado à Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB), anunciou sua desistência da candidatura à Prefeitura de Araguaína. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Célio destacou a importância de avaliar se o “terreno é fértil o bastante para prosseguir na caminhada”, justificando que questões internas do partido e desafios pessoais influenciaram sua decisão.

Contudo, apesar de expressiva participação nas eleições passadas, onde obteve cerca de 37 mil votos, ele não conseguiu se reeleger devido ao quociente eleitoral. Um recurso ainda aguarda julgamento no STF, o que poderia alterar este cenário.

Na nota, Célio agradece aos apoiadores e colaboradores de sua pré-campanha, destacando o trabalho do Presidente da Federação Brasil da Esperança, José Wilson Silva, e diversos pré-candidatos a vereadores. Ele também expressou gratidão à Sirlene Borges, sua então pré-candidata a vice-prefeita, e outros líderes partidários locais.

Célio encerrou sua mensagem pedindo desculpas pela desistência repentina, enfatizando a necessidade de decisões ponderadas diante de dificuldades e obstáculos. Agradeceu, ainda, à sua família e desejou que as próximas eleições tragam um gestor comprometido com o bem-estar da cidade de Araguaína.

“A luta continua”, finalizou Célio Alves de Moura, reafirmando seu compromisso com as causas trabalhistas e sociais no estado do Tocantins.

Confira a íntegra da nota.