Cesinha (PRD) declara apoio a Dorinha ao Governo do Tocantins e defende mais investimentos para o Sudeste

Ex-prefeito de Lavandeira e candidato a deputado estadual, Cesinha relacionou a decisão ao trabalho da senadora na região e propôs parceria para ampliar representação e recursos

Da Redação

O ex-prefeito de Lavandeira e candidato a deputado estadual Cesinha (PRD) declarou apoio à candidatura de Professora Dorinha (União Brasil) ao Governo do Tocantins. A decisão foi anunciada em meio à reconfiguração do cenário político estadual, após a desistência da candidatura do senador Irajá (PSD), a quem Cesinha era ligado. Em sua justificativa, o ex-prefeito citou a atuação da parlamentar ao longo dos mandatos e a presença dela em Lavandeira e nos demais municípios do Sudeste.

Apoio baseado na atuação regional

Cesinha afirmou que a trajetória de Dorinha pesou na escolha e defendeu uma parceria para ampliar a representação e os investimentos destinados à região.

“Por tudo que a Dorinha fez como deputada federal, como senadora, por Lavandeira e por toda a região Sudeste, declaro meu apoio. Sou candidato a deputado estadual pela região e espero estar na Assembleia representando o Sudeste, com Dorinha no Governo do Estado, para que possamos fazer um grande trabalho pela nossa região e por todo o Tocantins. Estamos juntos”, afirmou.

Dorinha destaca experiência do ex-prefeito

Dorinha agradeceu o apoio e ressaltou a experiência de Cesinha e o conhecimento dele sobre as demandas locais. A candidata, que já residiu em Arraias, mencionou oportunidades para ampliar o desenvolvimento regional, com foco em turismo, geração de emprego e renda e políticas de moradia.

“César foi prefeito, conhece a realidade e sabe os desafios da região. Eu morei em Arraias e sei a diferença que faz ter uma pessoa que possa representar o Sudeste. É uma região com muito potencial para fortalecer o turismo, o crescimento econômico e gerar oportunidades para as pessoas. Conte comigo”, afirmou Dorinha.

Capital político no Sudeste