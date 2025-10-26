Churrascão do GT reúne mais de 6 mil pessoas em Gurupi em homenagem aos servidores públicos

Gurupi viveu uma noite de festa, reconhecimento e muita animação no Parque de Exposições Agropecuário

Mais de 6 mil pessoas lotaram o Parque de Exposições Agropecuárias de Gurupi na noite deste sábado (25) para celebrar o Dia do Servidor Público, durante o Churrascão do GT, evento idealizado pelo deputado estadual Gutierres Torquato. A festa marcou a cidade com música, fogos de artifício e gastronomia gratuita que movimentou a comunidade gurupiense até o fim da noite.

A comemoração teve muito churrasco e arroz carreteiro na Barraca do GT e nas diversas barracas de alimentação que foram organizadas em parceria com os vereadores André Caixeta, Mário César, Marilis, Rodrigo Maciel, Ronaldo Lira e Professora Alana, que trabalharam lado a lado com o deputado Gutierres para garantir atendimento a toda a população presente.

No palco, a animação tomou conta do público com Eddy Bomfim e Barbosa na Pisadinha, e o encerramento ficou por conta do super show do Chicote de Luxo, que levantou a multidão. O ponto alto da noite foi a apresentação final, seguida por uma queima de fogos que emocionou o público e fechou o evento com grande estilo.

Servidores comemoraram a homenagem e destacaram o reconhecimento. Para Léo Mesquita, o evento superou expectativas:

“O nosso deputado Gutierres Torquato nunca decepciona”, afirmou, elogiando os shows e o espetáculo de fogos.

A servidora Leninha Correia também fez questão de prestigiar.

“Tive que vir nesse maravilhoso evento do deputado. O seu reconhecimento por nós é muito grande”, disse.

Gutierres Torquato agradeceu a presença da população e reforçou que a valorização do servidor é uma pauta permanente em seu mandato.

“O servidor é a base do funcionamento do Estado. Nada mais justo do que celebrar, reconhecer e agradecer a essas pessoas que dedicam suas vidas a servir a população. Gurupi deu um show de alegria, e essa festa é de cada servidor tocantinense”, afirmou o deputado.