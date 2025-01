CMP dá posse a vereadores, elege Marilon Barbosa como presidente e empossa o prefeito Eduardo Siqueira Campos

Por Redação

Na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro, foi realizada a sessão solene de instalação e posse dos vereadores eleitos em outubro de 2024, que integram agora a 10ª legislatura da Câmara Municipal de Palmas (CMP) durante o quadriênio 2025-2028. Conforme determina o regimento interno da Casa, a sessão foi presidida pelo vereador mais votado no último pleito, Márcio Reis (PSDB).

Os 23 vereadores empossados são:

Alex Mascarenhas (MDB)

Balaio (Avante)

Carlos Amastha (PSB)

Coletivo Somos (PT)

Débora Guedes (Podemos)

Delma Freitas (PP)

Dian Carlos (Solidariedade)

Dr. Vinícius Pires (Republicanos)

Folha (PSDB)

Joatan de Jesus (PL)

Josmundo Vila Nova (PL)

Juarez Rigol (PL)

Karina Café (Republicanos)

Márcio Reis (PSDB)

Marcos Júnior (PL)

Marilon Barbosa (Republicanos)

MaryCats (Podemos)

Professora Iolanda Castro (Republicanos)

Rubens Uchôa (União)

Thiago Borges (PL)

Waldson da Agesp (PSDB)

Walter Viana (PDR)

Zé Branquim (PP)

Em seguida, foi realizada sessão extraordinária para eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026. No processo eleitoral, foram escolhidos o presidente, o vice-presidente, 1°, 2° e 3º secretários.

O vereador Marilon Barbosa (União) foi eleito presidente da Casa com 12 votos favoráveis. O concorrente, vereador Folha (PSDB) recebeu 11 votos. Para a vice-presidência da Câmara, foi eleito o vereador Marcos Júnior (PL). O vereador Tiago Borges (PL) foi escolhido para ocupar o posto de 1º secretário, já o vereador Zé Branquim (PP) foi eleito 2º secretário, enquanto a 3º secretaria será ocupada pelo vereador Dr. Vinícius Pires (Republicanos).

Em ato contínuo, foi aberta sessão solene pelo presidente eleito Marilon Barbosa para a posse do prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) e vice-prefeito Pastor Carlos Eduardo (Agir).

No seu discurso, o prefeito empossado Eduardo Siqueira Campos destacou os valores que nortearão sua atuação. “Respeitar a soberania e a independência dos Poderes, promover a harmonia entre eles e garantir a transparência em todos os atos de minha gestão são compromissos que assumo perante todos os palmense. Recordo com orgulho as realizações de meu pai, Siqueira Campos.Esta eleição foi a mais importante de toda a minha vida política. Prometo me esforçar diariamente para que Palmas seja uma cidade bem cuidada, e que tenha oportunidades para todos. Darei tudo de mim para ajudar nossa população”, garantiu.

Texto: Paulo de Deus