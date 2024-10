Coligação de Eduardo Fortes intensifica Judicialização contra coligação de Josi Nunes na fase final da campanha

Por Redação

Em um movimento estratégico na reta final da campanha eleitoral, a Coligação “A Força que vem do Povo”, formada por PSD, PSB, PP, MDB e PDT e liderada por Eduardo Fortes, obteve quatro vitórias judiciais contra a coligação adversária “Gurupi Está em Boas Mãos” da candidata Josi Nunes, composta por União Brasil, Podemos, PL, PRD e Agir. As decisões favoráveis da Justiça Eleitoral ocorreram nesta quarta-feira, 2 de outubro.

Entre as resoluções destacadas, a Justiça determinou a remoção de publicações difamatórias no Facebook, acusando Eduardo Fortes de má administração de emendas parlamentares. A decisão, assinada pelo juiz Adriano Murelli, enfatizou a proibição de propaganda negativa impulsionada, de acordo com o artigo 57-C da Lei nº 9.504/97.

Outro processo notório resultou na imposição de uma multa de R$ 5.000,00 por reincidências futuras, após nova onda de impulsionamentos ilegais serem identificados. Além disso, foram levantadas acusações de distribuição de material impresso difamatório, ordenando uma inspeção no comitê de Josi Nunes.

Paralelamente, a Associação dos Professores Universitários de Gurupi (Apug) apresentou uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado contra a administração de Josi Nunes por irregularidades no Instituto de Previdência de Gurupi (Gurupi Prev), alegando ameaças à aposentadoria de servidores devido ao não recolhimento de alíquotas previdenciárias.

Conforme o ofício protocolado no TCE, o déficit atuarial do Gurupi Prev aumentou drasticamente, passando de R$ 117 milhões em 2020 para impressionantes R$ 507 milhões em 2024, consequência direta da gestão negligente de Josi Nunes. Somente em 2022, mais de R$ 4 milhões deixaram de ser repassados ao fundo previdenciário. Em 2023, o valor ultrapassou R$ 5 milhões, e a estimativa para 2024 é ainda pior, com um déficit projetado acima de R$ 15 milhões.

O defensor público licenciado e candidato a vereador, Kita Maciel, também se manifestou em vídeo criticando a gestão de Josi Nunes por um suposto déficit de R$ 15 milhões, destacando um risco iminente ao fundo previdenciário da cidade. A denúncia de Maciel reforça a pressão sobre a candidata em meio ao clima de intensificação da disputa eleitoral.