Coligação de Eduardo Fortes protocola ação na Justiça Eleitoral contra Josi Nunes, por suspeita de abuso de poder político e econômico durante a sua campanha de reeleição

por Redação

A ação destaca acusações de que a prefeita teria utilizado a estrutura e recursos públicos para promover sua candidatura, supostamente manipulando eleitores através da entrega de escrituras e promoção de projetos habitacionais no período eleitoral.

Confirme a Coligação de Fortes, “documentos e evidências audiovisuais são apresentados para embasar as acusações, argumentando que houve desrespeito às leis eleitorais, que proíbem esse tipo de atividade durante o período de campanha”.

A denúncia também alega que servidores públicos teriam participado de atividades de campanha durante o horário de expediente, o que é vedado pela legislação.

Além disso, a ação levanta outras questões sobre a gestão da prefeita, incluindo investigações em andamento relacionadas à sua conduta pessoal e de membros de sua administração. A coligação “A Força que Vem do Povo” solicita a investigação da conduta de Josi Nunes, com potenciais consequências que incluem a “inelegibilidade por oito anos, com base em leis eleitorais brasileiras”.

Fonte: Ascom Eduardo Fortes