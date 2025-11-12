Com Gaguim disputando o senado, Lucas Campelo desponta como um dos líderes do União Brasil no norte do Tocantins

da redação

Com a pré-candidatura do deputado federal Carlos Gaguim (União Brasil) ao Senado praticamente definida, o partido já articula uma reorganização política no norte do Tocantins, buscando fortalecer novas lideranças regionais. Nesse contexto, o vereador Lucas Campelo (UB), o mais votado de Araguaína, desponta como um dos nomes mais cotados para assumir o protagonismo político deixado por Gaguim na região.

Nos últimos dias, Gaguim e Campelo reforçaram publicamente sua parceria ao participarem juntos de eventos políticos — entre eles, a confraternização dos suplentes de vereador em Araguaína, no sábado (8), e a cavalgada de Xambioá, no domingo (9).

O União Brasil planeja montar uma chapa competitiva para 2026, com nomes como o próprio Campelo, o deputado estadual Jair Farias, a secretária de Saúde de Gurupi, Luana Nunes, e o prefeito de Paraíso, Celso Morais, que foi convidado a se filiar ao partido.