Com Michelle Bolsonaro e Damares Alves, PL Tocantins reúne grandes nomes da direita em apoio a Janad na Capital

por Redação

Palmas recebeu neste domingo, 20, um encontro de peso em apoio à candidatura de Janad Valcari (PL) à Prefeitura da Capital. O evento, realizado no Crystal Hall, contou com a presença da presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e da senadora Damares Alves (Republicanos), além do presidente do PL Tocantins, Senador Eduardo Gomes, do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), da primeira-dama, Karynne Sotero, da senadora professora Dorinha Seabra (UB) e da presidente do PL Mulher TO, Nilmar Ruiz.

O Senador Eduardo Gomes destacou a importância do apoio da união para a eleição de Janad.

“A presença da Michelle e da Damares demonstra a força do nosso partido e a importância da união para alcançarmos a vitória em Palmas. Nesta próxima semana também devemos receber a presença do nosso presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro”, afirmou.

Multiplicar votos e converter os indecisos

Michelle Bolsonaro, em seu discurso, enfatizou a importância da participação feminina na política e o seu apoio á Janad. “A política bem usada é um instrumento de transformação. A nossa vitória em 2026, passa pela vitória da Janad agora”, destacou, reforçando a necessidade das mulheres se unirem para multiplicar votos e converter os indecisos.

Senadora Damares exalta liderança do senador Eduardo Gomes

A senadora Damares Alves, por sua vez, destacou a liderança de Eduardo Gomes e pediu a intensificação da mobilização das mulheres presentes, destacando o alcance nacional do projeto de Janad.

“O senador é um dos nomes mais poderosos da política nacional e um líder que merece respeito. E Janad está sendo atacada por defender seus valores, mas este é um projeto nacional. Precisamos de uma cidade com o modelo Bolsonaro de governar, sem corrupção”, afirmou.

Povo bem cuidado

Janad, em seu discurso, agradeceu o apoio de Michelle, Damares e de todos os presentes. “O povo hoje é humilhado, mas na minha gestão será bem cuidado”, garantiu, falando sobre a necessidade de fortalecer a direita conservadora e de defender valores como a família e a vida.

Janad está pronta e preparada

A senadora Professora Dorinha também reforçou apoio à candidatura de Janad, destacando sua experiência e capacidade. “Ela está pronta e preparada para administrar Palmas”, afirmou.

Outras mulheres presentes

O evento contou com a presença de diversas lideranças políticas como a da vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), da secretária de Estado da Mulher, Berenice Barbosa (Republicanos), da ex-deputada federal Dulce Miranda (MDB), e das deputadas estaduais Claudia Lelis (PV) e Luana Ribeiro (PCdoB).