COMITÊ DE IVANILSON MARINHO É INAUGURADO COM MULTIDÃO, ADESIVAÇO HISTÓRICO E PRESENÇA DE JOSI NUNES

Por Redação

A força e o crescimento da campanha de Ivanilson Marinho a deputado estadual foram comprovados na noite da sexta-feira (28), durante a grande inauguração do comitê e o adesivaço que entrou para a história.

Com uma estrutura tomada pelo povo, o evento reuniu lideranças, amigos, familiares e centenas de apoiadores que acreditam em um novo jeito de fazer política, com trabalho, presença e compromisso com Gurupi e com todo o Tocantins.

O ponto alto da noite foi o super adesivaço. Mais de 300 carros foram adesivados de forma voluntária, formando uma fila que tomou conta de toda avenida beira rio. Cada adesivo colado representou a confiança da população no projeto de Ivanilson Marinho.

O evento contou com a presença da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que fez questão de declarar apoio e reforçar a importância de eleger um representante que conhece de perto a realidade do povo.

Em seu discurso, emocionado com a presença massiva da população, Ivanilson Marinho agradeceu:

“Ver nosso comitê lotado e mais de 300 carros adesivados é a certeza de que estamos no caminho certo. Isso aqui não é sobre mim, é sobre um projeto coletivo por um Tocantins mais melhor. Obrigado à nossa prefeita Josi Nunes por acreditar e caminhar conosco. Podem contar comigo, vamos trabalhar muito por Gurupi e por cada cidade deste estado”, afirmou.

A prefeita Josi Nunes, muito aplaudida, destacou a confiança no candidato e pediu o engajamento de todos:

“Nós temos uma parceria muito forte com Ivanilson na câmara. E eu quero continuar com ele lá na Assembleia Legislativa. Ele é um homem de trabalho, honrado e que conhece a necessidade do nosso povo. Gurupi precisa de um deputado estadual que nos represente de verdade na Assembleia, que lute por recursos e que não esqueça da nossa gente. Eu confio no Ivanilson e sei que ele vai nos dar muito orgulho. Vamos juntos rumo à vitória”, declarou a prefeita.

A inauguração do comitê marca uma nova etapa da campanha, que segue cada dia mais firme, com o pé no chão e o coração cheio de esperança.