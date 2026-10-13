Comitiva de peso do Tocantins vai a São Paulo para anúncio de apoio do MDB estadual a Flávio Bolsonaro

Coronel Barbosa, Edson Reis, Alexandre Guimarães e lideranças estaduais integram delegação que participa de encontro com dirigentes do partido

Por Redação

Uma comitiva que reúne lideranças políticas e empresariais do Tocantins participa, nesta terça-feira, 13, em São Paulo, do encontro em que diretórios estaduais do MDB vão anunciar apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. A delegação acompanha a cúpula tocantinense do partido, que deverá formalizar seu posicionamento na disputa presidencial.

Integram o grupo o Coronel Barbosa; o empresário Edson Reis, pai da dupla Henrique e Juliano; o senador eleito Alexandre Guimarães; o deputado estadual reeleito Valdemar Júnior; o candidato a vice-governador Amélio Cayres; o deputado estadual Olintho Neto; o prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia; e o diretor da Assembleia Legislativa do Tocantins, Iriafran de Sousa Pereira.

A presença de parlamentares, representantes municipais e lideranças empresariais dá dimensão política à participação tocantinense. O encontro coloca o MDB estadual nas articulações que buscam ampliar a base de apoio de Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Para o Coronel Barbosa, a agenda ocorre após o anúncio de apoio a Vicentinho Júnior (PSDB) na disputa pelo Governo do Tocantins. Sua participação na comitiva aproxima os movimentos de apoio nos cenários estadual e nacional nesta etapa da eleição.

O empresário Edson Reis também integra a delegação, ao lado de representantes com atuação em diferentes regiões do estado. A composição reúne lideranças do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa e do Executivo municipal.

O ato em São Paulo ocorre em meio à mobilização de diferentes alas do MDB para definir seus posicionamentos na corrida presidencial. A adesão dos diretórios favoráveis a Flávio será anunciada em conjunto, enquanto outras representações estaduais mantêm posições distintas.

Com a participação no encontro, a cúpula do MDB tocantinense leva à articulação nacional o apoio que pretende consolidar no estado e se posiciona na reta decisiva da eleição presidencial.