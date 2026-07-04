Conectividade aérea: Ronaldo Dimas defende voos regionais entre cidades do Tocantins

da redação

A criação de uma política de fortalecimento da aviação regional no Tocantins está entre as propostas defendidas pelo pré-candidato ao Senado Ronaldo Dimas (Podemos-TO).

A iniciativa prevê a implantação de rotas aéreas para conectar diferentes regiões do Estado, reduzir distâncias, estimular novos investimentos e facilitar o deslocamento de empresários, investidores, profissionais, servidores públicos e turistas.

O projeto propõe integrar polos estratégicos como Araguatins, no extremo norte; Araguaína; Palmas; Gurupi, no sul; Dianópolis, no sudeste; e o Jalapão. A proposta também prevê ligações regionais com Balsas, no sul do Maranhão, e Redenção, no sul do Pará.

A iniciativa ainda busca fortalecer Palmas como centro de distribuição dos voos regionais, ampliando a conectividade com destinos nacionais e contribuindo para o desenvolvimento econômico das regiões tocantinenses.

Engenheiro civil, empresário, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e fundador do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Tocantins (Sinduscon), Dimas afirma que a melhoria da infraestrutura de transporte é um dos caminhos para aumentar a competitividade do Estado e criar um ambiente mais favorável aos negócios.

“O Senado precisa discutir grandes projetos para o Brasil e para o Tocantins. Assim como defendemos rodovias, ferrovias, hidrovias e obras de infraestrutura, precisamos olhar para a aviação regional como um instrumento de desenvolvimento e integração econômica. Um Estado conectado atrai empresas, gera empregos e oportunidades, e facilita a vida de quem produz e de quem investe”, afirmou.

A proposta foi apresentada nesta quarta-feira, 1º de julho, durante reunião da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (FACIET), realizada na sede da Fecomércio, em Palmas, com representantes das 38 associações comerciais filiadas à entidade.

Para a presidente da FACIET, Antônia Lopes, a experiência de Ronaldo Dimas na iniciativa privada e na gestão pública credencia o pré-candidato a defender pautas estruturantes para o Estado.

“O Ronaldo tem um trabalho já comprovado para o povo do Tocantins. Em Araguaína, vimos uma transformação muito grande em diversas áreas. Como é sabido, temos uma Araguaína antes e outra depois de Ronaldo Dimas. Ele reúne experiência para pensar em grandes projetos para o Estado e para representar o Tocantins no Senado”, destacou.