Conflito de apoio para 2026: Prefeito de Dueré demite secretário alinhado ao Deputado Eduardo Fortes

Por Redação

Na região sul do Estado, as divisões políticas continuam a afetar a administração pública. O prefeito de Dueré, Dida Moreira, que é irmão do vice-governador Laurez Moreira (PDT), exonerou o secretário de infraestrutura, Raulisson Rocha Marinho, devido a divergências políticas.

O decreto de exoneração, assinado na última segunda-feira, 31, marca o afastamento de Raulisson, que anteriormente havia coordenado a campanha de Dida Moreira. A decisão ocorreu por conta do vínculo de Raulisson com o deputado estadual Eduardo Fortes, que não se alinha com o grupo político do prefeito.

Conforme informações de bastidores, Dida Moreira já havia solicitado que Raulisson rompesse seus laços com Fortes e passasse a apoiar o deputado Gutierrez Torquato. A lealdade de Raulisson a Eduardo Fortes, no entanto, prevaleceu, levando à sua demissão.