Coronel Barbosa anuncia apoio a Vicentinho Júnior no segundo turno e afirma que ele representa a “real direita no Tocantins“

O ex-comandante Geral da PM do governo Wanderlei Barbosa e primeiro suplente da União Progressista reconhece o candidato do PSDB como principal referência da direita no Estado para o segundo turno e para a caminhada política daqui em diante

Por Redação

O Coronel Barbosa, filiado ao União Brasil, anunciou neste sábado, 10 de outubro, seu apoio a Vicentinho Júnior, do PSDB, no segundo turno da eleição para o Governo do Tocantins. Para Barbosa, Vicentinho representa a real direita no Estado e é o principal nome desse campo político para o segundo turno e para a caminhada daqui em diante.

O anúncio aconteceu em Palmas, durante em reunião com o candidato Vicentinho Júnior. Com 28.544 votos e votação nos 139 municípios tocantinenses, Barbosa ficou como primeiro suplente de deputado federal pela União Progressista, formada por União Brasil e PP.

Declaradamente de direita, o Coronel aponta o alinhamento com seus princípios, valores e bandeiras como motivo central da decisão. Em sua avaliação, Vicentinho representa uma liderança capaz de fortalecer a direita no Tocantins, tanto na disputa pelo governo quanto na construção de um projeto político para os próximos anos.

Segundo Barbosa, a escolha também acompanha seu entendimento sobre o posicionamento de lideranças nacionais da direita. Seu objetivo é fortalecer esse campo político no Estado, em sintonia com seu apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República.

Durante a campanha, Barbosa recebeu manifestações de apoio de importantes nomes nacionais da direita, como Tarcísio de Freitas, reeleito governador de São Paulo no primeiro turno; Guilherme Derrite, eleito senador por São Paulo; e Cleitinho, eleito governador de Minas Gerais também no primeiro turno.

A identificação com essas lideranças e com as pautas que representam orienta, segundo Barbosa, sua decisão de apoiar Vicentinho. Para ele, a escolha expressa coerência com suas convicções e com o compromisso assumido diante dos eleitores.

O Coronel agradeceu às lideranças, aos apoiadores, aos amigos e aos eleitores que confiaram em sua candidatura no primeiro turno. Reafirmou a gratidão pelos quase 30 mil votos e o compromisso de continuar participando da vida política do Estado, agora ao lado de Vicentinho Júnior, que identifica como o principal nome que representa a real direita no Tocantins.