Coronel Barbosa reúne grande público em Gurupi e consolida movimento por renovação na Câmara Federal

Por Redação

O projeto político liderado pelo pré-candidato a deputado federal Coronel Márcio Barbosa ganhou ainda mais força nesta semana em Gurupi. Reunindo um grande número de apoiadores, lideranças políticas, comunitárias e representantes de diversos segmentos da sociedade, o encontro se transformou em uma demonstração de apoio e confiança ao nome de Barbosa para representar o Tocantins na Câmara dos Deputados.

O evento foi marcado por diálogo, participação popular e apresentação de propostas voltadas ao desenvolvimento do estado. Durante sua fala, Coronel Barbosa destacou pautas consideradas essenciais para o futuro do Tocantins, como segurança pública, fortalecimento dos municípios, geração de emprego e renda, valorização das famílias e ampliação de investimentos no esporte e em ações sociais.

A expressiva presença do público evidenciou o crescimento do movimento em torno da pré-candidatura e reforçou a credibilidade construída por Barbosa ao longo de sua trajetória no serviço público.

“Saio deste encontro ainda mais motivado. Tivemos a oportunidade de ouvir a população, conhecer suas demandas e compartilhar nossa visão para um Tocantins mais seguro, próspero e cheio de oportunidades. Este é um projeto construído ao lado das pessoas e para as pessoas”, afirmou.

Além de moradores de Gurupi, o encontro reuniu representantes de diferentes setores da sociedade, consolidando um importante espaço de escuta, participação popular e construção coletiva de propostas.

Alvorada

Dando continuidade à agenda de encontros pelo sul do Tocantins, Coronel Barbosa cumpre programação nesta quinta-feira, 25, em Alvorada, onde se reúne com lideranças, apoiadores e moradores para ouvir demandas da população e apresentar propostas voltadas ao desenvolvimento regional.

A agenda faz parte de uma série de visitas que o pré-candidato vem realizando em diferentes municípios tocantinenses, fortalecendo o diálogo com a população e ampliando a construção de um projeto participativo para representar o estado na Câmara Federal.

Ao final da reunião em Gurupi, Coronel Barbosa reafirmou o compromisso de percorrer todas as regiões do estado para ouvir a população e construir uma agenda conectada às necessidades reais dos tocantinenses.

Trajetória

Coronel Márcio Barbosa é pré-candidato a deputado federal pelo Tocantins. Ex-comandante-geral da Polícia Militar, possui uma trajetória marcada pela atuação na segurança pública, defesa da valorização dos profissionais da área, incentivo ao esporte e compromisso com políticas voltadas ao desenvolvimento social e à melhoria da qualidade de vida da população.