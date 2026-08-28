Coronel Barbosa reúne multidão em Gurupi, mostra força no Sul e consolida avanço de sua candidatura

Da Redação

Inauguração de comitê reúne lideranças políticas, representantes das forças de segurança, liderança indígena, profissionais de diferentes áreas e apoiadores de diversos municípios do Tocantins

O candidato a deputado federal Coronel Barbosa, do União Brasil, reuniu uma multidão de apoiadores e lideranças na noite desta quinta-feira (27), durante a inauguração de seu comitê político em Gurupi, na região Sul do Tocantins. O evento marcou uma nova etapa da campanha e demonstrou a capacidade de mobilização construída pelo candidato na região.

Barbosa integra o projeto político do União Brasil, ao lado da candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha, em uma composição que conta com o apoio do governador Wanderlei Barbosa.

A inauguração aconteceu na Avenida Santa Catarina, entre as Ruas 3 e 4, no centro de Gurupi, e reuniu representantes de diferentes segmentos da sociedade. O encontro contou com lideranças políticas, representantes das forças de segurança, liderança indígena, profissionais de diferentes áreas e apoiadores de diversos municípios.

Entre as lideranças presentes estavam a subtenente Marinalva, candidata a deputada estadual; o ex-vereador de Alvorada, Capitão Lemos; o vereador de Formoso do Araguaia e líder indígena Cacique Micael; o Coronel Aguiar, aposentado e pioneiro de Gurupi; Joana Darc e Suiane, suplentes de vereadora de Gurupi; Douglas Mendes, presidente da Associação das Praças e Servidores Militares (ASPRA) na regional de Gurupi; o tenente Ivandi; Matorama Silva, gerente de Fiscalização e Segurança do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran/TO); Jamesvam, gerente da Caixa Econômica; e Mariana, coordenadora da campanha e suplente de vereadora de Palmas.

O evento também contou com a presença de policiais penais, vigilantes, militares, bombeiros, policiais civis, representantes da Polícia Federal e integrantes da comunidade, ampliando a diversidade de segmentos presentes na inauguração.

Também participaram lideranças e apoiadores de Alvorada, Formoso do Araguaia, Cariri do Tocantins, Dueré, Lagoa da Confusão, Aliança do Tocantins, Figueirópolis, Araguaçu, Sandolândia, Sucupira e Peixe, reforçando o caráter regional da mobilização.

Presença das forças de segurança

Um dos destaques da noite foi a participação de representantes das forças de segurança e de profissionais ligados à área. A presença de militares, bombeiros, policiais civis, policiais penais, vigilantes e representantes da Polícia Federal evidenciou a amplitude da mobilização em torno da candidatura.

A participação do segmento também reforça a relação de Coronel Barbosa com profissionais da segurança pública, área na qual construiu grande parte de sua trajetória profissional.

Ao lado das forças de segurança, a presença de lideranças comunitárias e de diferentes setores da sociedade demonstrou a busca da campanha por ampliar o diálogo para além de um único segmento.

Uma semana de forte mobilização no Sul

A inauguração do comitê aconteceu após uma semana de intensa agenda de Coronel Barbosa pela região Sul do Tocantins.

O candidato percorreu Sucupira, Peixe, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Cariri do Tocantins e Sandolândia, participando de reuniões, encontros e mobilizações com lideranças e apoiadores.

No final desta semana, a agenda segue por Aliança do Tocantins, Dueré e Lagoa da Confusão. Na próxima semana, Barbosa deverá avançar para a região Norte do Estado, dando continuidade à estratégia de percorrer diferentes regiões do Tocantins durante a campanha.

Além dos encontros políticos, o candidato também intensificou sua presença na imprensa regional, concedendo entrevistas a rádios, emissoras de televisão, sites e blogs, ampliando o diálogo sobre sua candidatura e suas propostas.

“Essa caminhada não é de um homem, é de um Estado”

Durante a inauguração, Coronel Barbosa agradeceu a presença das lideranças e dos apoiadores e destacou que a mobilização representa o resultado de uma caminhada construída em diferentes municípios.

“Eu não tenho palavras para agradecer a cada pessoa que saiu de casa hoje para estar aqui. O que estamos construindo não é uma caminhada de um homem só. É uma caminhada feita por muitas mãos, por pessoas que acreditam que podemos fazer mais pelo nosso Tocantins. Gurupi e a região Sul nos recebem de braços abertos, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Vamos seguir percorrendo o Estado, ouvindo as pessoas e levando essa mensagem de união, trabalho e compromisso.”, afirmou.

Uma nova etapa da campanha

A noite em Gurupi marcou uma nova etapa da candidatura de Coronel Barbosa. A presença de centenas de apoiadores transformou a inauguração do comitê em um dos principais atos políticos do candidato na região Sul nesta semana.

O novo espaço passa a funcionar como ponto de articulação da campanha em Gurupi, reunindo apoiadores e lideranças que devem atuar na mobilização em diferentes municípios da região.

Depois de uma semana percorrendo o Sul do Tocantins, a campanha de Coronel Barbosa segue para novas regiões, mantendo a estratégia de ampliar alianças, ouvir lideranças e apresentar seu projeto para uma vaga na Câmara dos Deputados.

A mobilização em Gurupi fecha uma semana de agendas que colocou a região Sul no centro da campanha e reforça o movimento de expansão da candidatura de Barbosa pelo Tocantins.