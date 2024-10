Corrida para 2026 no Tocantins começa a tomar forma após eleições municipais de 2024

da redação

Com o fim das eleições municipais de 2024 no Tocantins e a vitória de Eduardo Siqueira no segundo turno em Palmas, as atenções políticas já se voltam para 2026 e a disputa pelo governo estadual. Com isto, a política tocantinense promete uma disputa acirrada, onde figuras já conhecidas e de diferentes coligações começam a alinhar suas estratégias. Eduardo Gomes, Dorinha Seabra Rezende e Laurez Moreira, ao lado de outros aliados e possíveis adversários, aquecem desde já o cenário político, com promessas de fortes articulações e apoios.

Entre os nomes que começam a se consolidar, o senador Eduardo Gomes (PL) se destacou ao anunciar publicamente sua intenção de concorrer ao governo, em declaração feita logo após a derrota de Janad Valcari (PL) em Palmas. Gomes afirmou a amigos, familiares e aliados que está oficialmente lançando seu nome para a corrida ao governo.

Outro nome que desponta é o da senadora Dorinha Seabra Rezende (União Brasil), que se tornou uma das principais vencedoras das eleições municipais de 2024. Seu partido fez muitos prefeitos e vices pelo estado, além de contar com gestores eleitos em outras legendas que receberam forte apoio de Dorinha.

O vice-governador Laurez Moreira (PDT) também surge como um forte candidato para a disputa, especialmente dentro de um novo bloco político que começa a se formar em oposição ao Palácio Araguaia. Laurez conta com o apoio de diversas lideranças locais e estaduais que se sentem insatisfeitas com a atual gestão. Esse grupo inclui nomes como os deputados estaduais Gutierres Torquato (PDT) e Jair Farias (UB), o ex-prefeito e recém-eleito vereador Carlos Amastha (PSB), e o ex-prefeito Raul Filho, além de líderes do interior.