Cristiano critica Eduardo e Josi e cita obras eleitoreiras que “daria para construir o hospital municipal e recapear a cidade com o mesmo orçamento“

Por Redação

Em meio às discussões eleitorais em Gurupi, o candidato a prefeito pelo PSDB, Cristiano Pisoni, lançou críticas contundentes às práticas políticas de seus adversários, classificando como “debates vazios” as recentes declarações minimizando iniciativas comunitárias. A fala do candidato a vice-prefeito Adailton Fonseca, da chapa de Josi Nunes, que afirmou que “Gurupi não vai trocar asfalto por alface”, gerou uma forte reação de Cristiano, que defende uma renovação urgente na gestão pública da cidade.

“É um absurdo brincar com as necessidades da população discutindo se asfalto é melhor que alface. O eleitor está cansado de promessas que só aparecem em ano de eleição. É hora de uma gestão eficiente, que realmente entregue resultados”, declarou Cristiano. Ele destacou que sua experiência como empresário o capacita a equilibrar as demandas de infraestrutura com as necessidades essenciais da população, como alimentação e saúde. “Gurupi precisa de uma gestão séria, que faça o que é necessário: asfalto, comida na mesa e saúde de qualidade para todos”, enfatizou.

Enquanto seus adversários se perdem em ataques e polêmicas, Cristiano foca em soluções reais para os problemas da cidade, como a construção do Hospital Municipal Universitário de Gurupi (HMUG). Ele aponta que o orçamento atual para recapeamento atinge 80 milhões de reais, um valor que, se bem administrado, poderia tanto financiar o hospital quanto garantir a pavimentação necessária. “Se esse dinheiro fosse bem gerido, teríamos o hospital funcionando e a cidade bem pavimentada”, afirmou.

Cristiano não poupou críticas à velha política, que, segundo ele, está presa a ciclos eleitorais viciados. “Chega dessa gente que só trabalha em ano de eleição. Gurupi precisa acordar para uma nova forma de governar. Com gestão eficiente, transparência e compromisso com o povo, vamos fazer diferente. Gurupi tem jeito e é possível transformar a cidade com seriedade”, concluiu.