Cristiano e Tatiane apresentam Plano de Governo: “São propostas robustas, realizáveis e ideais para o momento de Gurupi”, defendem

Pré-candidatos pelo PSDB visam levar a conhecida eficiência do universo privado para o poder público.

Por Redação

Cristiano Pisoni e Tatiane Barreto formam a chapa de pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita de Gurupi pelo PSDB. Nesta matéria, os tucanos falam de suas propostas para cada pasta do município e garantem elevar o nível do debate político na cidade, já que, segundo Cristiano, “os eleitores gurupienses estão mais atentos e exigentes na avaliação dos nomes da disputa eleitoral deste ano. Isso pede uma conversa diferente e não mais politicagem”, diz ele.

Saúde e Educação são prioridade

Consultados sobre as medidas mais urgentes para a cidade, os pré-candidatos são objetivos:

“Uma das primeiras ações será a melhoria das nossas Unidades Básicas de Saúde. Como o Cristiano sempre diz, para desafogar a UPA, a UBS precisa ser mais eficiente e resolver os problemas das pessoas que chegam lá. Isso só é possível com salas de atendimento devidamente equipadas e profissionais com capacitação contínua e a devida valorização, que só é possível com os concursos públicos, já que hoje a maioria dos profissionais das unidades são contratados, o que não traz estabilidade nenhuma para eles”, responde Tatiane.

“Na Educação, vamos ampliar a capacidade e os horários das creches e CEMEIs do município, já que essa ação vai ajudar famílias inteiras a melhorarem sua qualidade de vida por meio do estudo e do trabalho, com a garantia de que seus filhos estarão seguros e bem cuidados. As nossas creches precisam ter horários mais flexíveis de acordo com a realidade de cada pai e cada mãe gurupiense, sejam os que trabalham no horário comercial e os que têm uma jornada diferente, além daqueles que estudam no período da noite”, destaca Cristiano.

Esporte e Assistência Social andam juntos

“Não tem como falar em Assistência Social sem Esporte, porque é ele que resgata muitas crianças e jovens dos caminhos tristes do crime e das drogas. Por isso, queremos recuperar os campos e quadras abandonados da cidade, além de fazer melhorias naqueles que já estão em uso. Vamos criar um programa de incentivo ao esporte que inclui a disponibilização de profissionais da Educação Física em ambientes públicos para ensinarem diferentes esportes à população em geral, sem distinção”, diz Pisoni.

“Um dos nossos sonhos é ver o Ginásio Poliesportivo da UnirG em pleno funcionamento, com várias modalidades sendo praticadas, com aulas de natação, futsal, handebol, vôlei, sendo oferecidas para nossos jovens gratuitamente”, completa Tatiane. A pré-candidata lembra ainda das propostas de assistência social que envolvem parcerias: “Por falar em combate ao crime e drogas, queremos ampliar o trabalho dos CREAS, CRAS e CAPS, que hoje nós consideramos muito limitado, apesar de essencial. Faremos isso, inicialmente, nos unindo às instituições que já conduzem um trabalho amplo com os adictos em recuperação”, conclui.

Infraestrutura é assunto imediato

“Nosso trânsito é um dos grandes gargalos da cidade hoje. Por exemplo, uma obra importante como o Anel Viário não foi para frente. Com isso, ainda vemos em 2024, caminhões enormes circulando dentro da cidade, causando acidentes e estragando nossas ruas e avenidas. Precisamos retomar com urgência essa obra, buscando profissionais técnicos que conduzam com responsabilidade essa execução”, enfatiza Cristiano.

O tucano chama a atenção também para a necessidade de novas vias marginais que interliguem as zonas Leste e Oeste de Gurupi, para desafogar outras vias, que ficam sobrecarregadas, principalmente nos horários de pico. “Tudo isso vai reduzir e muito os acidentes e a impaciência dos condutores, que hoje enfrentam muitas dificuldades estruturais para circular na cidade. Está ficando um trânsito truncado e nada está sendo feito para melhorar isso”, diz ele.

Muito mais projetos

“Claro que nosso Plano não se resume a essas propostas, mas queremos sempre apresentar mais dos nossos projetos que são, acima de tudo, robustos, realizáveis e ideais para o momento de Gurupi. Vamos deixar o Plano sempre aberto a melhorias, e contamos com a participação da população para isso, porque é um programa participativo. Afinal, estamos batalhando por uma Gurupi para os gurupienses”, garante Tatiane Barreto.

Cristiano Pisoni explica que o objetivo é construir um Plano de Governo objetivo, com propostas voltadas para curto, médio e longo prazo em cada uma das pastas. “Nós vamos apresentar propostas realistas e urgentes, como também propostas que são o sonho de todos nós, gurupienses, mas que são para longo prazo. Só que precisamos começar em algum momento, e podemos fazer isso. O que não faremos é elaborar um plano enganador, com promessas impossíveis, que nada tenham a ver com a realidade da nossa cidade. Queremos ser diferentes. Os eleitores podem aguardar e nos acompanhar, que vem muita proposta boa por aí”, conclui.