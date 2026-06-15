Cristiano Pisoni declara apoio à pré-candidatura de Gutierres Torquato no Sul do Estado

Por Wesley Silas O presidente municipal do PSDB em Gurupi, empresário Cristiano Pisoni, oficializou nesta semana seu apoio à pré-candidatura do deputado estadual Gutierres Torquato (PSD). A decisão ocorre após a viabilização de recursos parlamentares destinados ao Clube Castelo e reforça a estratégia de fortalecimento de lideranças com base eleitoral no Sul do Tocantins.

Investimentos e Articulação Política

A aliança foi consolidada após a destinação de R$ 150 mil, via emenda parlamentar de Gutierres Torquato, para a implantação do gramado no Centro de Treinamento (CT) do Clube Castelo. Existe ainda a previsão de repasse de outros R$ 150 mil até o final deste ano para a conclusão das melhorias na entidade esportiva.

Segundo o deputado, a proximidade com o dirigente tucano vai além do aporte financeiro. “O Cristiano Pisoni hoje acompanha o nosso projeto e nos ajuda orientando e direcionando as parcerias do nosso mandato”, afirmou Torquato.

Foco na representatividade regional

A movimentação política em Gurupi evidencia um esforço coordenado para manter a representatividade local na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Lideranças como a vereadora Diane da Vitória dos Bichos (PSDB) já manifestaram que não apoiarão nomes de outras regiões, defendendo que o voto do gurupiense deve priorizar quem possui vínculo direto com o município.

Bloco regional sólido