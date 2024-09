Cristiano Pisoni sobe o tom em primeiro Encontro da Mudança e arrebata centenas de eleitores

“A panelinha deles não sabe onde esconder a cara com vergonha do povo”, alfinetou Cristiano ao falar da campanha dos adversários políticos.

Por Redação

Na grande reunião realizada na noite de ontem (04), que reuniu centenas de pessoas de diversas regiões de Gurupi, o candidato a prefeito Cristiano Pisoni (PSDB), marcou o início de uma nova fase de sua campanha. Com um discurso arrebatador e cheio de energia, Cristiano subiu o tom ao criticar seus adversários, sem hesitar em apontar os erros e promessas não cumpridas das gestões anteriores.

“Estamos vivendo um momento decisivo para nossa cidade. A panelinha deles está sofrendo porque não sabem onde esconder a cara com vergonha do povo. Vergonha de prometer e não cumprir! A verdade é que a panelinha deles não tem vergonha na cara!”, disparou Cristiano, arrancando aplausos e gritos de apoio da multidão.

O candidato reforçou que o povo de Gurupi está cansado de ser enganado com promessas vazias, falas copiadas e obras eleitoreiras que nunca saem do papel. “O sentimento de mudança já tomou conta da nossa cidade. Gurupi está se levantando, e isso é reflexo do poder do voto. O voto é a arma mais poderosa que o povo tem contra a velha política”, afirmou, emocionado.

Cristiano destacou que sua campanha não é feita de promessas sem lógica, mas de compromissos de vida. Ele reafirmou propostas importantes, como a construção do Hospital Municipal Universitário, a ampliação de creches e escolas de tempo integral, e a tão sonhada criação do Centro de Convenções. “Essas não são promessas de campanha, são compromissos com vocês, porque Gurupi merece mais e vai ter mais!”, garantiu.

O Encontro da Mudança, além de reafirmar o crescimento da campanha de Cristiano, mostrou a força de renovação que vem dominando Gurupi, impulsionada pelo desejo de mudança. O candidato encerrou o encontro com uma mensagem de união e coragem: “Juntos, vamos transformar Gurupi. O poder de mudar está nas mãos de cada um de vocês!”

“Com a bênção de Deus e a vontade do povo por mudança”, como ele diz, Cristiano Pisoni segue firme na disputa, reforçando a cada encontro seu compromisso com uma gestão inovadora, eficiente e focada nas reais necessidades dos gurupienses.