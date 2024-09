Cristiano propõe Programa Habitacional para servidores públicos: “Casa do Servidor”

Programa garante condições especiais para que servidores concursados do município adquiram sua casa própria

Por Redação

O candidato à Prefeitura de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), apresentou uma proposta inovadora dentro do seu plano de governo: o Programa Casa do Servidor, direcionado aos servidores públicos municipais que ainda não possuem residência própria. O objetivo é proporcionar condições facilitadas e seguras para que esses profissionais, que diariamente trabalham pelo bem da cidade, possam finalmente conquistar a casa própria.

“É por isso que criei o Casa do Servidor, um programa especial para quem é concursado pelo município e ainda não tem sua casa própria. Afinal, a Prefeitura tem poder de negociação para disponibilizar melhores condições de taxas para grupos específicos, ainda mais, dado à estabilidade financeira dos concursados”, afirmou Cristiano. A proposta oferece uma série de vantagens pensadas especialmente para os servidores municipais concursados, que muitas vezes encontram dificuldades no acesso ao crédito habitacional tradicional.

Entre os principais pontos do programa estão:

• Taxa de juros mais baixa, tornando as parcelas mais acessíveis ao orçamento dos servidores.

• Isenção de taxa de administração, eliminando custos adicionais no processo de compra.

• Crédito de até 100% do valor do imóvel, possibilitando que o servidor financie todo o montante sem a necessidade de entrada.

• Agilidade no processo burocrático, facilitando e acelerando a aprovação do crédito e a aquisição do imóvel.

Cristiano destacou a importância de criar oportunidades para os servidores públicos. “Com essa nova linha de crédito, o servidor público de Gurupi vai poder realizar esse sonho. O programa foi pensado como uma maneira de dar suporte a quem colabora diretamente com o funcionamento da cidade, oferecendo uma chance real de melhorar a vida desses profissionais”, disse o candidato, ao detalhar a proposta.

Para ele, a ideia é simples: valorizar os servidores que já fazem parte da engrenagem do município e garantir que possam ter mais estabilidade. O Casa do Servidor, na visão de Cristiano, é um exemplo de como a gestão pública pode atuar diretamente para atender a demandas importantes da população. “Servidores mais seguros e com mais qualidade de vida podem desempenhar melhor suas funções, e isso reflete em benefício de toda a cidade”, destacou o candidato.