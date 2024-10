Cristina Donato demostrou a força do protagonismo feminino na campanha de Josi Nunes

Por Redação

Cristina Donato, uma das líderes na campanha da prefeita Josi Nunes, desempenhou um papel importante no fortalecimento do protagonismo feminino. Anteriormente aliada do vice-governador Laurez Moreira (PDT), ela integrou esforços com o público feminino desde a pré-campanha de Josi Nunes (UB), em um cenário onde o voto feminino representa 53% do eleitorado local. Ao lado de Leila Bonagura, esposa do deputado Eduardo do Dertins, a atuação de Cristina foi fundamental para aproximar Berenice Barbosa e Simone Barbosa, irmãs do governador Wanderlei Barbosa, da campanha de Josi Nunes.

Cristina Donato também foi uma das responsável pela estruturação do PRD em Gurupi, responsável por 10,44% (4.825 votos) e que reelegeu os os vereadores Matheus Monteiro e Ronaldo Lira, deixando como suplentes os ex-vereadores Elvan Leão e Cláudio do Trevo.

Além da contribuição de Cristina Donato, outro reforço significativo para o grupo de Josi Nunes foi a adesão da ex-vereadora e ex-presidente municipal do PDT, professora Zenaide, anteriormente pertencente ao grupo de Laurez Moreira, cujo filho, Juarez Moreira, foi vice-candidato do deputado Eduardo Fortes (PSD).

Esses exemplos evidenciam a importância de valorizar os companheiros políticos, especialmente enquanto os principais grupos políticos do Tocantins se preparam para as eleições de 2026.