Damaso realiza reunião com pré-candidatos em Paraíso-TO: “Venho com time forte para disputar a prefeitura”

da redação

O pré-candidato a prefeito de Paraíso do Tocantins, Osires Damaso, esteve reunido na última sexta-feira (19) com mais de 30 pretensos candidatos a vereador nas eleições deste ano.

“Estamos fazendo uma série de visitas e reuniões para compormos a majoritária e proporcional, tendo a certeza de que uma candidatura a prefeito não se faz sozinho e independe da sigla partidária. Neste momento nos reunimos com os nossos pré-candidatos a vereadores. Todos que participaram dessa primeira reunião são excelentes nomes para representar os interesses de Paraíso”, destacou Damaso.

Várias lideranças participaram do encontro, a exemplo do ex-prefeito Moisés Avelino, Gilberto Moraes, Ary Arraes, Luiz Fernando Milhomem e entre outros. E para reforçar o processo de articulação política, também marcaram presença o ex-deputado estadual e secretário extraordinário de Assuntos Institucionais do Governo do Estado, Iderval Silva, e o representante do deputado estadual Nilton Franco, seu chefe de gabinete Rafael Damasceno.