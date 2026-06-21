De olho na Assembleia: Presidente Estadual do PT, Nile Willian lança pré-candidatura a deputado estadual com forte tom crítico à corrupção no Tocantins

Presidente estadual do PT, advogado e professor afirma que o estado “cansou de manchetes policiais” e propõe um mandato popular focado na fiscalização e na defesa dos trabalhadores.

Por Wesley Silas

O cenário político do Tocantins ganha um novo e movimentado capítulo rumo às próximas eleições. O advogado, professor da rede pública e atual presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Tocantins, Nile Willian, oficializou sua pré-candidatura a uma vaga na Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito por meio de um posicionamento contundente gravado em vídeo, no qual o líder partidário adota uma estratégia de forte oposição aos tradicionais esquemas políticos e escândalos de corrupção que têm marcado o estado.

No vídeo publicado nas redes sociais, Nile Willian não poupou críticas à atual conjuntura e à forma como mandatos eletivos vêm sendo conduzidos no Tocantins. Segundo ele, há uma parcela da classe política que utiliza o poder para enriquecimento ilícito e privilégios pessoais, deixando a desejar no atendimento às demandas básicas da população.

“Enquanto muita gente usa da política para se enriquecer, fazer esquema e construir mandatos que atendem apenas interesses de empresários, pequenos grupos e interesses pessoais, a população continua esperando”, desabafou o pré-candidato.

“O Tocantins cansou de manchete policial”

Um dos pontos centrais do discurso de Nile Willian foi o desgaste da imagem do estado perante o cenário nacional devido aos recorrentes escândalos políticos. Para o presidente do PT, o distanciamento entre os representantes e a realidade do povo é o combustível que alimenta a criminalidade de colarinho branco e o sentimento de impunidade.

“O Tocantins cansou de escândalo. O Tocantins cansou de manchete policial, de aparecer em manchete negativa na imprensa nacional”, pontuou. Ele ainda criticou o que chamou de “silêncio ensurdecedor” dos atuais parlamentares diante das denúncias que vêm vindo a público, cobrando uma postura de maior enfrentamento e coragem no legislativo.

Perfil e Propostas

Ao se apresentar formalmente ao eleitorado, Nile destacou sua trajetória como educador e advogado para legitimar sua sensibilidade social, defendendo que a Assembleia Legislativa necessita urgentemente de uma representatividade que não trate a política como um balcão de negócios.

Entre as suas principais bandeiras para o projeto na Casa de Leis estão:

A denúncia firme contra desvios de recursos públicos e o combate à corrupção;

A defesa intransigente dos serviços públicos e a valorização da classe trabalhadora;

O fortalecimento de políticas voltadas para a juventude e para as populações em situação de maior vulnerabilidade.

O pré-candidato encerrou sua fala convocando a militância e a sociedade tocantinense para a construção de um projeto coletivo e de oposição ao atual modelo de poder. “Bora juntos construir um mandato verdadeiramente popular que coloque o povo no centro do poder”, concluiu.

Assista ao pronunciamento na íntegra no YouTube do Portal Atitude.

https://youtube.com/shorts/KzT3t_b7hWM?is=m883O_NoM_RK80pk