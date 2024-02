Deputada Janad Valcari participa de encontro de lideranças femininas do PL com Michelle Bolsonaro

Por Redação

A deputada estadual do PL Tocantins e pré-candidata à Prefeitura de Palmas, Professora Janad Valcari, participa neste final de semana de eventos do PL Mulher no estado de Mato Grosso do Sul (MS), que tem como anfitriã a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro.

Acompanhada da ex-prefeita de Palmas e presidente do PL Mulher Tocantins, Nilmar Ruiz, Janad Valcari explicou que o primeiro evento ocorreu nesta sexta-feira, 23, sendo fechado apenas para convidados. O segundo encontro acontece neste sábado, 24, contando com a participação de cerca de 5 mil pessoas.

“Como presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, destacou a importância de trazermos mais mulheres para debater e participar da política. Ela tem feito um trabalho extraordinário dentro desse segmento do nosso partido, tendo conseguido triplicar o número de filiadas por todo o Brasil”, destacou a Professora Janad.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ressaltou a importância do evento. “A nossa política do PL é feminina e colaborativa, não feminista. O partido trabalha para construir um novo Brasil a partir da colaboração dos que acreditam nesse sonho”, afirmou.