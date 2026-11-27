da redação

O deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) defendeu que Executivo, Legislativo e Judiciário adotem medidas concretas para reduzir despesas e acabar com privilégios dentro das estruturas públicas. Segundo o parlamentar, o equilíbrio das contas públicas não pode depender apenas de cortes em benefícios sociais e investimentos em áreas essenciais, como educação, ciência e tecnologia.

Ayres também questionou os chamados supersalários, verbas indenizatórias e benefícios que permitem pagamentos acima do teto constitucional. Para ele, não é justo que a população seja chamada a fazer sacrifícios enquanto determinados setores do poder público preservam vantagens e remunerações elevadas.

O parlamentar também destacou que o Congresso Nacional precisa participar desse processo e enfrentar os privilégios existentes no próprio Legislativo. Entre os gastos que considera prioritários para revisão estão despesas do Judiciário, pensões militares acima do teto constitucional e benefícios considerados excessivos.

Ayres afirmou que está disposto a liderar essa discussão dentro da Câmara dos Deputados e defendeu que a responsabilidade fiscal seja compartilhada entre os três Poderes. A declaração ocorre em meio ao debate nacional sobre o controle dos gastos públicos e a regulamentação dos pagamentos que ultrapassam o limite constitucional.