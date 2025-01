Deputado Eduardo do Dertins confirma parceria com a gestão Josi Nunes com três nomes em cargos estratégicos

Por Wesley Silas

O deputado estadual Eduardo do Dertins, um aliado do governador Wanderlei Barbosa, reforça sua parceria administrativa com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Essa colaboração é evidenciada pela nomeação de três figuras influentes em cargos estratégicos na atual gestão municipal.

Entre os escolhidos, destacam-se a Secretária Municipal da Mulher, Cristina Donato, e o ex-vereador César da Farmácia, que assumiu a função de Secretário Executivo da Mulher, focando em Cidadania e Idosos. Além disso, o ex-vereador Zezinho da Lafiche foi designado como Secretário de Governo, fortalecendo a equipe administrativa.

Essa parceria política, onde Eduardo do Dertins atua como conselheiro e influente colaborador da gestão de Josi Nunes, possibilitou a indicação de nomes para funções estratégicas. Durante a cerimônia de posse, ocorrida ontem, tanto César da Farmácia quanto Zezinho da Lafiche expressaram gratidão pela confiança depositada neles pela prefeita Josi Nunes e pelo deputado, destacando a importância do apoio em suas novas atribuições.