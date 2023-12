Deputado Eduardo do Dertins divulga balanço de ações feitas no Tocantins em 2023

da redação

O deputado estadual Eduardo do Dertins, líder do governo na Assembleia Legislativa do Tocantins, afirmou que encerra o ano de 2023 com um balanço positivo de intensa atividade parlamentar, marcado por conquistas e ações que impactaram positivamente o estado. Ao destacar suas realizações, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a representação efetiva dos interesses da população tocantinense.

Como líder do governo na Assembleia Legislativa, Eduardo do Dertins desempenhou um papel fundamental na articulação e condução de pautas estratégicas. Sua atuação foi crucial para a aprovação de projetos de lei e medidas que visam o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Tocantins.

A busca por investimentos em infraestrutura e o fomento ao desenvolvimento econômico foram destacados por Eduardo do Dertins como pilares essenciais para o progresso do Tocantins. Projetos que visam a melhoria das estradas, estímulo à agricultura e suporte a setores estratégicos foram impulsionados pelo parlamentar.

“Demonstro minha gratidão a minha equipe, colaboradores e todos os meus companheiros espalhados pelo Tocantins, reconhecendo a importância do trabalho conjunto. Além disso, reafirmo meu compromisso em continuar trabalhando incansavelmente em prol do estado, destacando a importância de projetos e ações que promovam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população”, disse o deputado.