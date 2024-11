Deputado Eduardo Fortes defende compromisso com a Agricultura Familiar em visita à Feira Coberta de Gurupi

Por Redação

Neste domingo, o deputado estadual Eduardo Fortes esteve na Feira Coberta de Gurupi, onde conversou com feirantes e pequenos produtores, adquirindo produtos naturais e reforçando seu compromisso com a agricultura familiar. Durante a visita, o parlamentar destacou a importância de valorizar o trabalho dos agricultores locais e promover políticas públicas que fortaleçam o setor, como o acesso a crédito, assistência técnica e tecnologias adequadas.

Fortes também ressaltou a relevância de iniciativas que incentivem a comercialização direta entre produtores e consumidores, o que beneficia a economia local e garante produtos frescos e de qualidade para a população. Os feirantes, por sua vez, aproveitaram a oportunidade para dialogar sobre os desafios enfrentados, como a infraestrutura deficiente e o escoamento da produção.

Comprometido em apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar, Eduardo Fortes se comprometeu a buscar recursos e parcerias junto ao governo estadual para impulsionar o setor. A visita à Feira Coberta integra um conjunto de ações do deputado para estreitar o diálogo com a população e atender às necessidades das comunidades do sul do Tocantins.