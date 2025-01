Deputado Eduardo Fortes e Governador Wanderlei Barbosa Discutem Demandas para o Sul e Sudeste do Tocantins

Por Redação

O Deputado Estadual Eduardo Fortes reuniu-se com o Governador Wanderlei Barbosa para tratar de demandas importantes para o Sul e Sudeste do Tocantins. Entre os temas discutidos, destacou-se o pedido de finalização do novo Hospital Regional de Gurupi, para que a unidade esteja concluída o quanto antes e possa atender melhor à população da região.

Eduardo ainda abordou a necessidade de melhorias no atual Hospital Regional de Gurupi, incluindo reforço na estrutura, no quadro de profissionais e na aquisição de equipamentos.

Outro tema importante foi a continuação da estrada que liga Gurupi ao povoado do Trevo da Praia, ressaltando a relevância da obra para o escoamento da produção agrícola e a segurança no transporte. Além disso, o deputado reforçou a importância do fortalecimento da agricultura familiar, solicitando mais incentivos, assistência técnica e políticas públicas para apoiar os pequenos produtores e impulsionar o setor na região.

O Governador Wanderlei Barbosa demonstrou sensibilidade às demandas apresentadas e garantiu que cada ponto será avaliado com sua equipe técnica. “Com união e diálogo, alcançaremos grandes conquistas para o Tocantins,” finalizou Eduardo Fortes.