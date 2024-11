Deputado Eduardo Fortes e João Victor Stival buscam recursos em Brasília para fortalecer a ExpoGurupi

da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes e o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, estiveram em Brasília nesta semana com o objetivo de captar recursos e fortalecer a ExpoGurupi, buscando consolidar o evento como a maior e melhor exposição agropecuária do Tocantins.

Durante a agenda, Eduardo Fortes e João Victor Stival se reuniram com membros da bancada federal tocantinense, incluindo deputados federais, senadores, e o secretário executivo do Ministério das Relações Institucionais, Olavo Noleto. As conversas tiveram como foco a viabilização de investimentos e o alinhamento de projetos que ampliem o impacto econômico e social do evento para a região Sul e Sudeste do estado.

“Estamos empenhados em fazer da ExpoGurupi um evento ainda mais grandioso, gerando oportunidades, movimentando a economia local e valorizando o agronegócio de nossa região”, destacou Eduardo Fortes. A parceria entre o deputado e João Victor Stival reforça a expectativa de que a próxima edição da ExpoGurupi será histórica, consolidando-se como uma vitrine do potencial produtivo do Tocantins.