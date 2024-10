Deputado Eduardo Fortes encerra semana com agenda parlamentar e foco em parcerias para o Sul e Sudeste do Tocantins

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes concluiu a semana com uma série de atividades, reafirmando seu compromisso com a população do Sul e Sudeste do Tocantins. Durante os últimos dias, Fortes recebeu lideranças de diversas cidades da região para discutir projetos e parcerias voltados ao desenvolvimento local e à melhoria da qualidade de vida dos tocantinenses.

Na sexta-feira, 18, o parlamentar almoçou na Casa de Apoio – um de seus projetos sociais que atende centenas de pessoas por semana – onde pôde verificar de perto o trabalho que vem sendo realizado. O espaço oferece suporte para familiares de pacientes que se deslocam para Gurupi, em busca de tratamento médico. Fortes destacou a importância de buscar parcerias para ampliar o serviço.

“Estamos empenhados em garantir que cada vez mais pessoas tenham acesso a um atendimento de qualidade. A Casa de Apoio é fundamental para quem precisa de acolhimento e cuidados”, afirmou o deputado.

Além disso, as hortas comunitárias continuam a todo vapor, realizando entregas regulares de alimentos frescos e de qualidade para milhares de famílias da região.