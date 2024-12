Deputado Estadual Eduardo Fortes realiza confraternização de final de ano da Horta Comunitária de Alvorada

Por Redação

No último fim de semana, o deputado estadual Eduardo Fortes promoveu uma confraternização de final de ano em Alvorada, com a presença do vereador eleito Djalma Falcão, do padre Thiago Zanardi e do presidente do Sindicato Rural, Ronny César. O evento reuniu mais de 600 pessoas, celebrando as conquistas de 2024 e reforçando o compromisso do deputado em trabalhar por ações que beneficiem a população.

Durante o encontro, Eduardo Fortes destacou:

“Não podíamos deixar de comemorar esse ano tão grandioso que tivemos. É uma alegria encerrar 2024 com essa confraternização especial. Que 2025 venha com o dobro de bênçãos para toda a população do Tocantins!”

A confraternização encerrou o ano com otimismo, marcando o encerramento das atividades da Horta Comunitária em 2024. Durante o evento, foi reforçado que, em 2025, as hortas serão renovadas, garantindo a continuidade da distribuição gratuita de frutas, verduras e hortaliças para a população mais necessitada.