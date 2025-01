Deputado Estadual Eduardo Fortes Visita o Hospital Regional de Gurupi e Garante Reunião com o Governador Wanderlei Barbosa para Solução de Demandas

Por Redação

Nesta sexta-feira, 3 de janeiro, o Deputado Estadual Eduardo Fortes esteve no Hospital Regional de Gurupi, reafirmando seu compromisso com a saúde pública da região Sul do Tocantins. Durante a visita, o parlamentar dialogou com funcionários, gestores e pacientes, ouvindo atentamente as demandas e desafios enfrentados pela unidade e garantiu que fará tratativas com o governador sobre a reforma do novo Hospital.

Eduardo Fortes percorreu as instalações do hospital, visitando áreas como o pronto-socorro, internação e setores administrativos. Ele ouviu relatos que destacaram a necessidade de melhorias em infraestrutura, aumento do quadro de profissionais, modernização de equipamentos e redução das filas de atendimento.

*“A saúde sempre foi uma prioridade do meu mandato. Estar aqui no Hospital Regional de Gurupi é fundamental para entender as reais necessidades de quem trabalha e depende desse serviço essencial. O que foi relatado será levado como pauta concreta para buscarmos melhorias imediatas”,* afirmou o deputado.

Como resposta às demandas apresentadas, Eduardo Fortes se comprometeu a intermediar uma reunião com o Governador Wanderlei Barbosa até o final deste mês, com o objetivo de apresentar os desafios identificados e buscar soluções para fortalecer o hospital. Além disso, o parlamentar ressaltou que fará tratativas específicas sobre a reforma do novo Hospital Regional de Gurupi, com o intuito de garantir que a nova unidade atenda plenamente às necessidades da população da região.

*“Já garanti que, até o final do mês, estarei reunido com o Governador Wanderlei Barbosa para apresentar as demandas colhidas aqui hoje. Nosso objetivo é unir esforços para garantir os recursos necessários e as melhorias que tanto o Hospital Regional quanto a população precisam”,* declarou o parlamentar.

Eduardo Fortes também destacou o trabalho já realizado por meio de emendas destinadas à saúde da região e reforçou sua determinação em continuar lutando por investimentos que garantam um atendimento digno e eficiente à população de Gurupi e das cidades vizinhas.

“A saúde pública exige atenção e trabalho constante, e eu seguirei comprometido com essa causa, ouvindo as pessoas e buscando soluções que transformem vidas”, concluiu o deputado.

A visita consolidou o diálogo entre Eduardo Fortes e a comunidade hospitalar, reafirmando o compromisso do parlamentar em ser um elo direto entre as demandas do povo e o Governo do Estado.