Deputado Fabion vence em Tocantintópolis e Drº Danilo Alencar assume cadeira na ALETO e Gleydson Nato dependerá da vitória de Janad para assumir como deputado

da redação

O deputado estadual Fabion Gomes, do PL, foi eleito neste domingo (06) prefeito de Tocantinópolis (TO) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Fabion Gomes teve 6.575 votos, 51,95% dos votos válidos (dados a todos os candidatos). Com isto o primeiro suplente de deputado estadual pelo Partido Liberal (PL), Dr. Danilo Alencar, deve assumir a vaga deixada por Fabion na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto). O segundo suplente do partido é o vice-prefeito de Gurupi, Glaydson Nato poderá assumir, caso a deputada Janad Valcari vença o segundo turno nas eleições municipais em Palmas.

Danilo Alencar é médico e empresário, conhecido por seu trabalho na área da saúde pública e pela criação do maior projeto de cirurgias eletivas no Tocantins. Ele se disse muito feliz em poder fazer parte desse momento do estado e relembrou sua atuação como médico na criação do maior projeto de cirurgia eletivas do Tocantins: “me sinto feliz em poder dar mais esse passo para representar as demandas tocantinenses agora na Aleto”, afirmou Danilo.