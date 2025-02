Deputado Fortes assume vice-presidência da Comissão de Finanças e ainda lidera o bloco com maior número de parlamentares da Aleto

Por Redação

O biênio 2025/2026 na Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) terá o deputado estadual Eduardo Fortes (PSD) como líder do bloco formado pelo Partido Social Democrático (PSD), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Liberal (PL) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT). O deputado Eduardo Fortes assumiu também a vice-presidência da Comissão de Finanças que tem o deputado Olintho Neto como presidente.

Fortes foi escolhido pelos colegas para liderar o maior grupo entre os blocos, composto por quatro deputados do PL: Gipão (vice-líder do bloco), Marcus Marcelo, Professora Janad Valcari e Dr. Danilo Alencar; três do PSD: Winston Gomes, Luciano Oliveira e Fortes; um do PDT: Gutierrez Torquatto; e um do PSB: Moisemar Marinho.

“É com responsabilidade que recebo essa missão de liderar o maior bloco aqui na Assembleia. É com união que vamos defender os interesses do povo do Tocantins, lutar por mais saúde, educação, segurança e por tudo que a nossa gente precisa. Podem ter certeza de que vou me dedicar de corpo e alma para honrar essa confiança e para fazer um trabalho que deixe todo mundo orgulhoso. Contem comigo, porque juntos somos fortes”, declarou o deputado.

Os deputados estaduais comunicaram nesta terça-feira, 11, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), a definição das lideranças dos três blocos parlamentares para os próximos dois anos.

*Liderança*

Além de representar os interesses do grupo de parlamentares que lidera, o líder do bloco tem o direito de fazer uso da palavra em plenário para tratar de assuntos relevantes para sua representação, a prerrogativa de encaminhar votações, orientando sua bancada sobre como votar em proposições, a indicação de membros para compor as comissões temáticas da Casa, a possibilidade de participar dos trabalhos de qualquer comissão, mesmo sem direito a voto, e o registro de candidatos do partido ou bloco para concorrer aos cargos da Mesa Diretora.

Comissões

Com a definição das lideranças, o presidente da Aleto, deputado Amélio Cayres (Republicanos), pediu que os membros e líderes dos blocos indiquem, nesta quarta-feira, 12, a presidência e vice-presidência das 13 comissões temáticas da Casa.