Dia dos Povos Indígenas: eleitorado indígena cresce no Tocantins e fortalece participação democrática

Número de eleitores e eleitoras indígenas aumenta no estado, enquanto ações da Justiça Eleitoral ampliam acesso a serviços, cidadania e representatividade. Em 2024, o estado registrava 3.246 eleitores e eleitoras indígenas, o equivalente a 0,28% do eleitorado estadual. Já em 2026, esse total passou para 5.246 pessoas, representando 0,45% do eleitorado.

Por Redação

Neste 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a Justiça Eleitoral do Tocantins destaca seu trabalho voltado à inclusão, ao respeito às culturas originárias e ao fortalecimento da participação indígena na democracia. Por meio de ações que aproximam os serviços eleitorais das aldeias e ampliam o acesso à cidadania, a instituição tem contribuído para que mais indígenas tenham voz ativa nas decisões que impactam suas comunidades e o futuro do estado.

Esse avanço também aparece nos números. Em 2024, o estado registrava 3.246 eleitores e eleitoras indígenas, o equivalente a 0,28% do eleitorado estadual. Já em 2026, esse total passou para 5.246 pessoas, representando 0,45% do eleitorado. O crescimento demonstra maior inclusão e presença no processo eleitoral.

Nas eleições municipais de 2024, a representatividade também esteve nas candidaturas. Ao todo, 63 candidatas e candidatos se declararam indígenas no estado, número que corresponde a 0,88% dos registros. A expectativa é de que, nas eleições de 2026, esse número seja ainda maior, acompanhando o crescimento da participação indígena no cenário político tocantinense.

Papel social

Para o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), desembargador Adolfo Amaro Mendes, a data representa reconhecimento, respeito e valorização dos povos originários, além de destacar a importância da participação de todos na democracia.

“Os povos indígenas têm papel fundamental na história, na cultura e na identidade do Tocantins e do Brasil. A Justiça Eleitoral trabalha para garantir que essas comunidades tenham acesso aos seus direitos, voz ativa e plena participação nas decisões democráticas”, destacou o presidente.

Presença nas aldeias

Desde 2018, o TRE-TO desenvolve o Programa de Inclusão Sociopolítica dos Povos Indígenas, iniciativa criada para aproximar a Justiça Eleitoral das comunidades indígenas e ampliar o acesso à cidadania.

Com ações itinerantes em diversas regiões do Tocantins, o programa já beneficiou centenas de indígenas de etnias como Karajá, Xerente, Krahô, Apinajé, Javaé, entre outras. As equipes levam às aldeias serviços importantes, muitas vezes distantes da rotina dessas comunidades.

Entre os atendimentos oferecidos estão emissão e regularização do título de eleitor, cadastro biométrico, emissão de documentos como RG e CPF, certidões de nascimento e casamento, alistamento militar, orientação jurídica, atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e atendimentos de saúde, em parceria com outras instituições. Também são promovidas rodas de conversa sobre direitos, cidadania e participação política.

Informação em língua materna

Outra iniciativa importante do TRE-TO é a produção de cartilhas bilíngues, traduzidas para as línguas maternas das etnias Karajá, Xerente, Apinajé e Krahô. Com linguagem simples e acessível, os materiais explicam o processo eleitoral e ajudam a levar informação de forma respeitosa e próxima à realidade de cada povo.

São avanços como esses que mostram que a participação dos povos originários tem ganhado cada vez mais espaço no cenário democrático tocantinense. Ao ampliar o acesso a serviços, informação e direitos, a Justiça Eleitoral do Tocantins contribui para uma democracia mais representativa, em que diferentes vozes e culturas ajudam a construir o futuro do estado.

Texto: Guilherme Paganotto (Ascom/TRE-TO)