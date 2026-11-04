“Diane dos Bichos promete secretaria presente nos 139 municípios: ‘proteção não pode depender de boa vontade'”

Da Redação — Portal Atitude

O governador eleito Vicentinho Júnior (PSDB) anuncia nesta terça-feira, 3, em Palmas, a composição do primeiro escalão da nova gestão estadual. Entre os nomes está a vereadora de Gurupi Diane Perinazzo (PSB), conhecida como Diane dos Bichos, indicada para comandar a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, pasta que será criada na estrutura do governo. Gurupi terá três indicados no primeiro escalão.

A nova secretaria

A pasta é inédita na estrutura administrativa do Estado e terá como atribuição formular e executar políticas públicas voltadas à proteção animal nos 139 municípios tocantinenses. A criação da secretaria atende a uma demanda histórica de entidades de proteção animal e de protetores independentes, que até hoje atuam sem suporte estatal estruturado.

Trajetória

Diane Perinazzo construiu a atuação política na causa animal. Antes de chegar à Câmara Municipal de Gurupi, presidiu a Associação Vitória dos Bichos, entidade que atua em resgates e no acolhimento de animais abandonados no sul do estado.

Em pronunciamento sobre a indicação, ela afirmou que a experiência à frente da associação será a base do trabalho na secretaria:

“Minha trajetória como protetora e à frente da Associação Vitória dos Bichos me permitiu conhecer de perto a realidade dos animais abandonados, dos maus-tratos e das dificuldades enfrentadas pelos protetores independentes e pelas entidades de proteção animal.”

O que ela promete

A futura secretária disse que a prioridade será estruturar uma pasta com presença regional, e não apenas com sede em Palmas. Segundo ela, a proposta é que a secretaria conheça a realidade de cada região e escute quem atua na linha de frente.

“Queremos construir uma política estadual que não fique apenas no papel. Uma secretaria presente nos municípios, que conheça a realidade de cada região, escute quem está na linha de frente e tenha capacidade de transformar necessidades em ações concretas.”

Diane também vinculou a pauta animal a outras áreas de política pública:

“Cuidar dos animais é também cuidar da saúde pública, do meio ambiente e da dignidade de toda a sociedade.”

Ela afirmou ainda que o objetivo é tornar o Tocantins referência em bem-estar animal, com a proteção deixando de depender de iniciativas individuais para se tornar compromisso permanente do poder público.

Desafio de Diane Perinazzo

A criação de uma secretaria estadual dedicada ao bem-estar animal é uma decisão com efeito prático maior do que a nomeação em si. Pastas desse tipo costumam nascer com estrutura mínima, orçamento próprio reduzido e dependência de convênios com municípios — o que, na prática, limita a atuação a campanhas de castração e a repasses pontuais.

O desafio de Diane Perinazzo será transformar a experiência de militância em gestão. Comandar uma associação de resgate é diferente de administrar uma secretaria, com servidores, orçamento, licitações, contratos e prestação de contas. A cobrança que a pasta sofrerá não virá apenas dos protetores, mas dos órgãos de controle.

Há também uma questão de escopo. A promessa de presença nos 139 municípios exige estrutura descentralizada — regionais, equipes técnicas e veículos —, algo que raramente acompanha a criação de uma nova secretaria no primeiro ano. Sem previsão orçamentária definida e sem quadro de pessoal, a pasta corre o risco de funcionar como vitrine política, e não como política pública.

O teste real da gestão será o primeiro orçamento enviado à Assembleia Legislativa. É ali que se saberá se a secretaria nasce com capacidade de execução ou apenas com estrutura simbólica.