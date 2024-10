Dianópolis passa por significativa renovação na Câmara Municipal com mais de 70% de novos vereadores

Por Redação

As eleições em Dianópolis resultaram em uma expressiva renovação na Câmara Municipal, com 72,73% das cadeiras ocupadas por novos vereadores.

Dos 11 membros da câmara, apenas 3 foram reeleitos: Júnior Trindade (PDT), Manin do Zorra (PL) e Julian Oliveira (União Brasil).

Entre os novos integrantes, destacam-se a professora Edna, Ailton da Vittoria e Leandro Guedes, todos do Republicanos. Além deles, foram eleitos Capitão Ailton (PP), Gena Ferreira (PRD), Tiago Cardoso (PT) e Hamurabe Diniz (Agir), assim como Antônio Quirino (PV).

Essa renovação é vista como um reflexo do desejo da população por mudanças e novas perspectivas na gestão pública.

O prefeito reeleito José Salomão (PT) contará com o apoio de Tiago Cardoso e Antônio Quirino, que foram eleitos em sua base, além da reeleição de Júnior Trindade.

Com essa configuração, a administração espera fortalecer suas ações e implementar políticas que atendam às demandas da comunidade.

Por outro lado, o segundo colocado na eleição para prefeito, Jailton Bezerra, conseguiu fazer cinco vereadores de sua coligação, sinalizando uma divisão de forças no legislativo municipal.

Já Hamurabe Diniz e Manin do Zorra foram eleitos na base do terceiro colocado, Paulo da Mega, o que revela uma disputa acirrada e uma fragmentação do apoio político.

A nova composição da Câmara Municipal de Dianópolis traz à tona a expectativa de um legislativo mais representativo e atento às necessidades locais.

Com um cenário político em transformação, a população aguarda ações concretas e eficazes dos novos vereadores, que deverão trabalhar em conjunto para promover melhorias e desenvolvimento para a cidade nos próximos anos.