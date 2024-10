Dida Moreira demostra confiança na sua vitória como prefeito de Dueré

Por Wesley Silas

Dida Moreira, candidato a prefeito de Dueré, cumpriu seu dever cívico ao votar na manhã deste domingo, dia 06 de outubro. Ele demonstrou confiança em uma vitória expressiva no município, onde sua família possui fortes raízes políticas.

A campanha de Dida Moreira foi marcada por propostas concretas, voltadas para o fortalecimento da economia local. Dueré se destaca no estado como um dos líderes na produção agropecuária, especialmente na criação de gado e no cultivo de soja e arroz. Além disso, Dida sublinhou o potencial da indústria cerâmica da região, sendo Dueré o maior produtor de tijolos do estado.

Ao longo de sua campanha, Dida Moreira enfatizou a importância de investir nesses setores estratégicos para impulsionar o desenvolvimento econômico e melhorar a qualidade de vida dos habitantes de Dueré. Sua visão para o futuro do município tem como base a inovação e o crescimento sustentável, com foco no aproveitamento das vocações naturais e industriais da cidade.