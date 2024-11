Diplomação de prefeitos e vereadores eleitos ocorrerão de 02 a 19 de dezembro

da redação

As 33 zonas eleitorais do Estado realizarão até o dia 19 de dezembro as cerimônias de diplomação de eleitos e suplentes do pleito municipal deste ano no Tocantins. A organização é feita pelos cartórios junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE). Receberão os diplomas os prefeitos, vices, e vereadores dos 139 municípios do Tocantins.

A diplomação é um ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto ou apto a tomar posse no cargo. As datas e os horários ficam a cargo da programação de cada uma das 33 Zonas Eleitorais de cada município. O diploma será entregue a todos os eleitos, inclusive aos que ficaram na situação de suplente destas Eleições Municipais.