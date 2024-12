Diplomação: Vice-governador fala sobre reeleição da prefeita Josi e destaca suas ambições políticas para 2026

Por Wesley Silas

Durante a cerimônia de diplomação da prefeita eleita de Gurupi, Josi Nunes, e do vice-prefeito Adailton Fonseca, realizada pela 2ª Zona Eleitoral nesta segunda-feira, 16, o vice-governador Laurez Moreira, cujo grupo político foi derrotado nas eleições municipais, destacou a importância da democracia e da experiência política da prefeita Josi Nunes.

Laurez Moreira destacou a trajetória de Josi Nunes, afirmando: “A prefeita Josi é uma pessoa com vasta experiência, e tenho certeza de que ela saberá conduzir bem sua administração. Desejo sucesso para seu mandato, que deve atender às aspirações da nossa gente'”, comentou Moreira, demonstrando respeito pela adversária política.

Na entrevista concedida ao Portal Atitude, Laurez Moreira mencionou a prisão do ex-governador Mauro Carlesse como um desafio para a credibilidade das autoridades no Tocantins. “Esse cenário negativo impacta a confiança do povo nas suas lideranças, e precisamos trabalhar para reverter isso”, afirmou Moreira.

Além disso, o vice-governador expressou suas ambições políticas para 2026, ressaltando sua aspiração contínua para a governança estadual. “Estou há muito tempo me preparando para oferecer um governo que traga orgulho para o Tocantins, restabelecendo o respeito à administração pública e a confiança nas lideranças. Meu objetivo é garantir que os cidadãos estejam confiantes na integridade de seus representantes”, concluiu.